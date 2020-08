Ultime Notizie Roma del 28-08-2020 ore 18:10 (Di venerdì 28 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno spaziali formazione coronavirus e un’apertura aumentano i contagi da covid in Italia in attesa dei dati di oggi sono 1411 quelli registrati ieri 5 morti i tamponi sono stati 94024 nessuna regione registra Zero casi intanto l’istituto superiore di sanità lancia l’allarme sono 1374 i focolai attivi di cui 490 nuovi e la gente deve essere consapevole che rischio nel paese ancora alto per mantenere alta la guardia la pandemia torna nelle residenze per anziani alla RSA Quarenghi periferia nord-ovest di Milano sono risultati positivi al tampone 21 ospiti e un operatore sanitario a Berlino Angela Merkel avverte con il virus dobbiamo convivere ancora a lungo e i prossimi mesi tra autunno-inverno otterranno più difficili di quelli estivi l’economia vertice di ... Leggi su romadailynews

