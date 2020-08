Turrican Anthology riporta in vita i leggendari classici Amiga (Di venerdì 28 agosto 2020) Uno dei più grandi shooter old school di tutti i tempi sta tornando per emozionare (e frustrare) nuove generazioni di giocatori! Come rivelato durante la Gamescom Opening Night Live, Turrican Anthology è ora in fase di sviluppo presso Factor 5.Strictly Limited ha già aperto una pagina per i pre-order con le edizioni fisiche di Turrican Anthology Vol.1 e Turrican Anthology Vol.2 per PS4 e Nintendo Switch (anche se ciò non significa necessariamente che non apparirà digitalmente su altre piattaforme.)Il primo volume include Turrican (Amiga) Turrican 2 (Amiga) Super Turrican (SNES) Super Turrican Director's Cut (SNES) e Mega Turrican Score ... Leggi su eurogamer

