Trono Gay di Uomini e Donne: ci sarà? Ecco quando torna in onda il dating show (Di venerdì 28 agosto 2020) In queste settimane si è parlato assiduamente di un ipotetico ritorno del Trono gay di Uomini e Donne, dopo due passate (fortunatissime) stagioni. Ed invece, proprio ieri la prima registrazione ha segnato l’esordio dei quattro tronisti del Trono classico senza nessun rappresentante della comunità LGBTQ+. Trono Gay di Uomini e Donne: ci sarà? La nuova... L'articolo Trono Gay di Uomini e Donne: ci sarà? Ecco quando torna in onda il dating show proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

