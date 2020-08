Terremoto a Roma, scossa di magnitudo tra 3.0 e 3.5 (Di venerdì 28 agosto 2020) Lieve scossa di Terremoto a Roma. I sismografi hanno registrato il movimento tellurico alle 14 di oggi a Roma e provincia. Non si registrano danni a cose o persone. L’INGV, l’Istituto Nazionale di Geologia Vulcanologia, ha reso nota una prima stima provvisoria della magnitudo calcolata tra 3.0 e 3.5. Terremoto a Roma, scossa di magnitudo tra … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

