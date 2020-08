Scuola nel caos: lettere di esonero dei prof, rischio cattedre vuote (Di venerdì 28 agosto 2020) Scuola nel caos, particolarmente in tre regioni. In Liguria, Veneto e Campania c’è il rischio che molte cattedre resteranno vuote Scuola nel caos, rischio cattedre senza docenti in Liguria, Veneto e Campania dove alcuni prof stanno chiedendo ai propri presidi di essere esonerati dall’incarico per motivi di salute. È molta quindi la paura per ciò che potrebbe succedere in autunno e poca, invece, è la fiducia nelle misure anti-covid. Misure che comunque non sono ancora chiare e che mettono seriamente a rischio l’inizio della Scuola con alcuni governatore, come il campano De Luca, che ha detto che è impossibile riaprire ... Leggi su bloglive

NicolaPorro : Potevano pensare alla #scuola da marzo ma sono arrivati a parlarne adesso e ora vige il caos più totale. #DiMaio ch… - FratellidItalia : #Scuola nel caos a pochi giorni dalla riapertura. Il ministro #Azzolina è solo la punta dell'iceberg di questo disa… - s_parisi : Nel giorno in cui si capisce che a due settimane dalla riapertura sulla scuola domina il caos, Azzolina annuncia 3… - 95Indeciso : RT @SensoDiNausea: 5 mesi, ministri, sottosegretari, consulenti, task force, migliaia di professori, maestri e... NON SANNO ANCORA CHE CAZ… - teocorbe : RT @SensoDiNausea: 5 mesi, ministri, sottosegretari, consulenti, task force, migliaia di professori, maestri e... NON SANNO ANCORA CHE CAZ… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nel Rientro a scuola e Coronavirus, le scienziate: vantaggi superano rischi Corriere della Sera Alba fa il punto sulla sicurezza: telecamere sorveglieranno le scuole medie cittadine

Bando ministeriale promette nuovi fondi per investire sulla rete della video-sorveglianza, presto estesa anche alla stazione ferroviaria e alla Zona H. In città intanto si moltiplicano i furti di bici ...

Ritorno in classe nel caos: i Comuni contro le nuove regole sulle mense scolastiche

I protocolli del Ministero impongono pasti confezionati in mono-porzioni sigillate. Bra guida la protesta nella Granda, il sindaco Fogliato: "Soluzione costosa, illogica e impraticabile per chi come n ...

Bando ministeriale promette nuovi fondi per investire sulla rete della video-sorveglianza, presto estesa anche alla stazione ferroviaria e alla Zona H. In città intanto si moltiplicano i furti di bici ...I protocolli del Ministero impongono pasti confezionati in mono-porzioni sigillate. Bra guida la protesta nella Granda, il sindaco Fogliato: "Soluzione costosa, illogica e impraticabile per chi come n ...