Sanità | dal 1° settembre addio al super ticket

Dal 1° settembre tutte le Regioni diranno addio al superticket sanitario su visite ed esami ambulatoriali. Da questa data si pagherà solo il ticket ordinario, uguale su tutto il territorio nazionale che varia a seconda della prestazione, arrivando a un massimo di 40 euro. ticket sanitario, cosa cambia dal 1° settembre 2020 Sparirà la quota aggiuntiva prevista negli ultimi anni (dal 2011), sulle ricette relative a prestazioni specialistiche ambulatoriali. Una maggiorazione intorno ai 10 euro, che le diverse Regioni in questi anni hanno applicato con regole proprie (in alcuni casi in base al reddito). Per Roberto Speranza, ministro della Salute, il superticket era "un elemento di discriminazione e di ..."

