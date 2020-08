Roma. Minaccia di morte delle ragazze con un punteruolo, poi aggredisce i poliziotti: arrestato 50enne (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono accorsi in via Albano gli agenti del Reparto Volanti, a seguito di una segnalazione di lite pervenuta al 112 NUE. Per le minacce di morte ai danni di alcune ragazze, C.I., 50enne di origine russa, avrebbe dovuto essere denunciato e successivamente fotosegnalato presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, in quanto sprovvisto di documenti. LEGGI ANCHE: Conosce una 29enne in un pub e se ne invaghisce, è l’inizio dell’incubo per la donna: la tempesta di telefonate e di minacce, incendia anche un’auto e una moto I FATTI Le cose tuttavia sono andate diversamente. All’interno dell’Ufficio l’uomo, in maniera repentina, è passato dal Minacciare gli agenti al dare una testata ad uno di essi causandogli una ferita lacero contusa, giudicata dai sanitari ... Leggi su ilcorrieredellacitta

