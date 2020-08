Roma. Forzano la serratura e si introducono in un appartamento Ater: scatta la denuncia per due sorelle nomadi (Di venerdì 28 agosto 2020) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato due sorelle nomadi di 20 e 48 anni, per violazione di domicilio in corso. Le sorelle si erano introdotte, nel pomeriggio di ieri, mediante forzatura della serratura d’ingresso, all’interno di un appartamento di proprietà dell’Ater del Comune di Roma, situato in Piazza Brahms, al Tiburtino. Alcuni condomini, uditi strani rumori, hanno immediatamente contattato il 112 e in pochi minuti i Carabinieri sono intervenuti bloccandole. Le due donne si trovavano in casa senza alcun titolo, motivo per cui, nei loro confronti, è scattata la denuncia in stato di libertà. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Dall’Inps all’ipotesi di un rinvio del voto regionale, dal fisco al caso Musumeci, i tecnici prendono l’iniziativa e forzano le prassi istituzionali Un’intervista al direttore dell’Agenzia delle entra ...

Al via tamponi a Linate: test a tutti senza prenotazione

Milano, partono i tamponi all'aeroporto di Linate: "Test per tutti, non ci sono priorità" Da oggi anche all'aeroporto milanese di Linate i viaggiatori che arrivano dai Paesi considerati a rischio Covi ...

