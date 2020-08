Referendum, Renzi: “Taglio parlamentari non è una riforma costituzionale, è uno spot. Non si supera il bicameralismo perfetto” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Non è una svolta, è uno spot: taglia i parlamentari, ma lascia intatti i problemi del bicameralismo perfetto. Le istituzioni, così, non funzionano. I leader non guardano sul medio periodo”. Questa la posizione di Italia Viva sul Referendum nelle parole di Matteo Renzi concludendo la tre giorni della scuola politica ‘Meritare l’Europa’ a Castrocaro. L'articolo Referendum, Renzi: “Taglio parlamentari non è una riforma costituzionale, è uno spot. Non si supera il bicameralismo perfetto” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ilriformista : Sul #referendum @matteorenzi annuncia 'libertà di voto', ma ribadisce che “meno parlamentari è uno spot, non una s… - fattoquotidiano : REFERENDUM Da decenni il sistema politico e istituzionale italiano riflette su come tagliare il numero dei parlamen… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Referendum, Renzi: “Taglio parlamentari non è una riforma costituzionale, è uno spot. Non si supera il bicameralismo p… - fattoquotidiano : Referendum, Renzi: “Taglio parlamentari non è una riforma costituzionale, è uno spot. Non si supera il bicameralism… - falconiofr : RT @ilriformista: Sul #referendum @matteorenzi annuncia 'libertà di voto', ma ribadisce che “meno parlamentari è uno spot, non una svolta… -