Pumpkin Jack: lo spettrale platform 3D ispirato a MediEvil e Jak and Daxter si mostra in un video gameplay (Di venerdì 28 agosto 2020) Pumpkin Jack è un nuovo spettrale platform 3D ispirato a MediEvil e Jak and Daxter che dovrebbe arrivare entro quest'anno su PC e console.Di recente, il gioco è stato protagonista alla Gamescom 2020 con un video gameplay di 8 minuti riportato da IGN.Il filmato mette in mostra tutta l'ispirazione del titolo per i classici adventure game in 3D delle passate generazioni.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Un nuovo video gameplay per #PumpkinJack dalla #Gamescom2020. - NatureCutsTags : Jack O Lantern 2 Confetti #naturecuts #etsy #confetti #vinyl #vinylstickers #sticker #decals #partysupplies #party… - NatureCutsTags : Jack O Lantern 1 Confetti #naturecuts #etsy #confetti #vinyl #vinylstickers #sticker #decals #partysupplies #party… -

Ultime Notizie dalla rete : Pumpkin Jack Pumpkin Jack: lo spettrale platform 3D ispirato a MediEvil e Jak and Daxter si mostra in un video gameplay Eurogamer.it