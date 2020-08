Puglia, tutta la famiglia ha il covid tranne il ragazzino 13enne che non sa con chi stare, la dottoressa fa un racconto tenerissimo e tutto il web si commuove (Di venerdì 28 agosto 2020) Un momento davvero difficile quello che sta attraversando l’Italia in balia di quella che ormai potremmo definire la seconda ondata del covid. Purtroppo i positivi sono tantissimi, per fortuna tanti asintomatici me il virus corre e infetta. A Foggia una dottoressa del pronto soccorso ha raccontato la storia di una famiglia tutta positiva ad esclusione del ragazzino di 13 anni. Di seguito il suo racconto: “Entro nella stanza “bardata”. Comunico il risultato: due positivi ed un negativo. Lui, 13 anni, occhi neri che si arricciano in un sorriso, esclama: “ve l’avevo detto io che non ho nulla! Mi sento come un grillo!”. La felicità dura un attimo. Segue lo sguardo interrogativo e preoccupato…”ed io che faccio ... Leggi su baritalianews

RaffaeleFitto : Firmo la candidatura a Presidente della #Puglia. Responsabilità ed entusiasmo sono le emozioni che mi accompagnano,… - mirianagrassi1 : RT @mariadicuonzo1: In quegli anni a fine agosto tutta la PUGLIA faceva la salsa in casa ?? Quanti ricordi! Grazie @Muzzopappa Aggiungo :… - angelosoricaro : capita quando ci vanno centinaia di turisti da tutta Italia. qui in Puglia è successo lo stesso, lo sai? - Federica1406 : RT @mariadicuonzo1: In quegli anni a fine agosto tutta la PUGLIA faceva la salsa in casa ?? Quanti ricordi! Grazie @Muzzopappa Aggiungo :… - Muzzopappa : RT @mariadicuonzo1: In quegli anni a fine agosto tutta la PUGLIA faceva la salsa in casa ?? Quanti ricordi! Grazie @Muzzopappa Aggiungo :… -