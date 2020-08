Percepire un assegno a 57 anni di età fino alla pensione di vecchiaia, è vero? (Di venerdì 28 agosto 2020) assegno già a 57 anni di età fino alla pensione con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, è una misura inserita nelle pensioni news 2020, innovativa e unica nel suo genere che farà strada alla nuova Riforma pensioni del 2021 per creare opportunità anche ai giovani. assegno già a 57 anni fino alla pensione Sulla R.I.T.A., rispondiamo alla domanda di un lettrice: “Mi hanno detto che posso Percepire un assegno già adesso a 57 anni e mi verrà corrisposto fino alla pensione di vecchiaia, vorrei ... Leggi su notizieora

Fanpage.it

