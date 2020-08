Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità: i requisiti (Di venerdì 28 agosto 2020) Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, un lettore ci pone la seguente domanda. ‘Ho un’invalidità del 74% e 32 anni di contributi, posso accedere alla Pensione di vecchiaia anticipata? Vi ringrazio’. Analizziamo il quesito esponendo i requisiti che danno diritto a questa forma pensionistica anticipata. Pensione di vecchiaia anticipata Possono fare richiesta della Pensione di vecchiaia anticipata (Pensione di invalidità) coloro che hanno un’invalidità superiore all’80 per cento. Questa misura ha parte delle pensioni news del 2020 e non ed istituzionale, questo ... Leggi su notizieora

