Osaka-Azarenka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2020 (Di venerdì 28 agosto 2020) Naomi Osaka e Victoria Azarenka sono le finaliste del Wta Premier 5 di Cincinnati 2020, prestigioso evento eccezionalmente in scena a New York. L’atleta nipponica è riuscita ad avere la meglio sulla belga Elise Mertens, mediante il punteggio di 6-2, 7-6(5), mentre la bielorussa ha rimontato e vinto contro la britannica Johanna Konta, concludendo 4-6, 6-4, 6-1. La finale si svolgerà domani, sabato 29 agosto, a partire dalle ore 17.00 italiane. La diretta televisiva verrà offerta da SuperTennis, con streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sull’ultimo atto del torneo femminile. Leggi su sportface

Dal boicottaggio contro il razzismo alla finale: a Cincinnati è stata Naomi Osaka a conquistare l'accesso alla finale dove affronterà Victoria Azarenka. La numero 4 del seeding ha superato la belga El

L'interesse mediatico e perché no sociale, abbondantemente superiore rispetto alla valenza dell'evento sportivo in programma, aveva puntati su Naomi Osaka tutti i riflettori rimasti a Flushing Meadows

