Napoli, agevolazioni per auto elettriche e ibride: le novità (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Novità per i proprietari di auto elettriche ed ibride. Con il vicesindaco Enrico Panini e il responsabile dell’Area Viabilità e Trasporto pubblico Giuseppe D’Alessio, la commissione Infrastrutture e Mobilità, presieduta dal consigliere anziano Aniello Esposito, ha affrontato il tema delle modifiche da apportare al dispositivo che già dal 2015 prevede agevolazioni per la sosta nelle strisce blu e per l’accesso alle Zone a Traffico Limitato a favore delle auto elettriche e ibride. Il consigliere Andrea Santoro (Misto – Fratelli d’Italia) ha richiesto un approfondimento in commissione rilevando, nella delibera di Giunta Comunale ancora in vigore (n. 245 del ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Napoli agevolazioni Napoli, agevolazioni per auto elettriche e ibride: le novità anteprima24.it Raiola a Castel di Sangro per riaprire l'operazione Bernardeschi. Lozano via solo in un caso

La situazione è in evoluzione e non sono esclusi possibili colpi di scena di mercato. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla di alcuni sviluppi di mercato riguardanti anche il Napoli. C ...

Covid a Napoli, al Cotugno raddoppiati i posti nel reparto di terapia subintensiva: ora sono sedici

Crédit Agricole Italia e Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) hanno sottoscritto un accordo per sostenere le aziende nell’avvio di interventi di messa in ...

La situazione è in evoluzione e non sono esclusi possibili colpi di scena di mercato. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla di alcuni sviluppi di mercato riguardanti anche il Napoli. C ...Crédit Agricole Italia e Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) hanno sottoscritto un accordo per sostenere le aziende nell’avvio di interventi di messa in ...