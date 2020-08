Multe con i tutor, quando e come si può fare ricorso? (Di venerdì 28 agosto 2020) quando è possibile fare ricorso contro una multa elevata con i tutor? Automobilisti, motociclisti e conducenti di qualsiasi tipo di autoveicolo sono tenuti al rispetto del Codice della strada, ma allo ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Multe con Multe con i tutor: quando e come si può fare ricorso? La Gazzetta dello Sport Mastella all'attacco di Salvini: "Ha le paturnie di un guappo"

Non si placa il "mascherina-gate" di Benevento. Protagonisti il sindaco della città campana Clemente Mastella e il segretario della Lega Matteo Salvini. Impegnato in campagna elettorale per sostenere ...

Cartelle esattoriali e saldo e stralcio, novità. Cosa cambia

Una pronuncia della Corte di Cassazione, che si è occupata per la prima volta della questione, introduce alcune novità per quanto concerne le cartelle esattoriali ed il saldo e stralcio, al quale non ...

