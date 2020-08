Meteo, a Nord inizia l’autunno. In arrivo piogge e temperature in calo di 10°|Previsioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Assieme alle piogge le temperature caleranno bruscamente sulle regioni settentrionali con valori massimi fino a 20-24°C al Nordovest Leggi su corriere

3BMeteo : Stiamo per venire interessati da una ondata di #maltempo decisamente severa per alcune aree del Nord Italia, un peg… - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, sabato #29agosto, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Lombardia, Ve… - SkyTG24 : Maltempo in Piemonte, allerta meteo arancione nel nord della regione - Alessandra_512 : RT @Corriere: A Nord inizia l’autunno. In arrivo piogge e temperature in calo di 10° - Corriere : A Nord inizia l’autunno. In arrivo piogge e temperature in calo di 10° -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Nord Meteo AVVISO: PROSSIME ORE già a RISCHIO, MALTEMPO ECCEZIONALE tra venerdì e il FINE SETTIMANA. Ecco DOVE iLMeteo.it Meteo, al nord inizia l’autunno: maltempo e temperature più basse anche di 10 gradi

Sarà un weekend di pioggia e temporali al nord, con crollo delle temperature anche di 10°. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse. Sono previste in fat ...

Meteo weekend 29 e 30 agosto: temporali e nubifragi al nord, temperature africane al sud

Nel weekend avremo una Italia spaccata in due secondo le previsioni meteo di sabato 29 e domenica 30 agosto. Temporali, nubifragi e grandinate imperverseranno su tutto il nord e poi anche al centro, m ...

