Matteo Renzi sfida Giuseppe Conte: "Dal Mes capiremo che vuol fare da grande" (Di venerdì 28 agosto 2020) Al referendum sul taglio dei parlamentari “libertà di voto”, spiega Matteo Renzi a Repubblica, “non condivido chi parla di attacco alla democrazia, ma neanche l’entusiasmo grillino sulla svolta storica. Non è una svolta, è uno spot: taglia i i parlamentari, ma lascia intatti i problemi del bicameralismo perfetto”. Per cui “passato questo referendum inutile, ci sarà da scrivere la vera riforma. Anche con l’opposizione, se ci sta”.Quanto all’avvicinamento tra Pd e M5S per un’alleanza strutturale, il leader di Italia Viva è netto: “Ho mandato a casa Salvini perché non volevo morire leghista, ma certo non voglio vivere grillino o giustizialista. In Liguria, a Sassari, a Pomigliano stanno insieme su una piattaforma filogrillina, noi corriamo ... Leggi su huffingtonpost

