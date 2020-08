L’Irpinia scende in piazza contro il biodigestore di Chianche (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – In molti hanno risposto presente questa mattina alla manifestazione per di no al biodigestore nel comune di Chianche. Circa duecento persone si sono radunate in piazza Libertà per manifestare il loro dissenso verso il nuovo impianto per i rifiuti che dovrebbe sorgere in una terra famosa da secoli per la produzione vinicola. Associazioni, amministrazione comunali e soprattutto imprenditori hanno lanciato il grido di dolore. “Il no al biodigestore – spiega l’imprenditrice Teresa Bruno – Non è perché siamo contrari, ma non vogliamo il nuovo impianto nella culla verde per noi imprenditori viticoltori stiamo puntando per un percorso enogastronomico. Sono terreni che abbiamo in prestito da lasciare ai nostri nipoti non possono essere ... Leggi su anteprima24

