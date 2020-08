La Regione Lazio revoca l’affidamento da 17 milioni a società che non consegnava i dpi. E i pm di Taranto sequestrano l’unica fornitura (Di venerdì 28 agosto 2020) Avrebbero dovuto fornire un milione di camici e un milione di tute alla Regione Lazio per l’emergenza Covid entro l’8 aprile scorso, ma a distanza di mesi una società di Taranto aveva consegnato alla Protezione Civile laziale solo 140mila camici che dopo una serie di controlli si sono anche dimostrati non conformi alle normative. Un affidamento da 17 milioni di euro che nelle scorse ore la Regione guidata da Nicola Zingaretti ha revocato alla società Internazionale Biolife srl che da tempo era finita sotto la lente della Guardia di finanza e della Procura di Taranto che ha iscritto quattro dirigenti nel registro degli indagati con l’accusa di truffa. I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria nei giorni scorsi ha sequestrato ... Leggi su ilfattoquotidiano

In Sardegna più di 21 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Si tratta dell'indice di incrementi proporzionale al numero dei residenti più alto d'Italia. A fornire i dati, relativi all'intervallo 19-25 ...

Covid, la sfida del Lazio: «Un dossier sugli errori della Sardegna»

«Ancora dalla Sardegna non ci hanno inviato gli elenchi dei cittadini di Roma e del resto del Lazio che hanno frequentato i locali della Costa Smeralda, dal Billionaire al Sottovento. Così, non possia ...

In Sardegna più di 21 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Si tratta dell'indice di incrementi proporzionale al numero dei residenti più alto d'Italia. A fornire i dati, relativi all'intervallo 19-25 ...