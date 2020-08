Insigne a Sky: "Osimhen e Rrahmani ci daranno una mano ma devono ambientarsi. Il 4-2-3-1? E' un'opportunità..." (Di venerdì 28 agosto 2020) Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, ha commentato la doppia vittoria nel triangolare giocato contro Castel di Sangro e L'Aquila, attraverso un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: "Era un'amichevole ma ci tenevamo a f ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Insigne a Sky: 'Osimhen e Rrahmani ci daranno una mano ma devono ambientarsi. Il 4-2-3-1? E' un'opportunità...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Castel di Sangro, entusiasmo Napoli: allenamento coi tifosi sugli spalti, Osimhen subito in gol, Insigne in gran… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Castel di Sangro, entusiasmo Napoli: allenamento coi tifosi sugli spalti, Osimhen subito in gol, Insigne in gran… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Castel di Sangro, entusiasmo Napoli: allenamento coi tifosi sugli spalti, Osimhen subito in gol, Insigne in gran… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Castel di Sangro, entusiasmo Napoli: allenamento coi tifosi sugli spalti, Osimhen subito in gol, Insigne in gran… -