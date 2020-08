indagine di sieroprevalenza: primi risultati (Di venerdì 28 agosto 2020) 64.660 i test dell’indagine di sieroprevalenza su SARS-CoV-2 effettuati dal 25 maggio al 15 luglio. Un milione e 482mila le persone che hanno incontrato il virus (2,5% dell’intera popolazione da zero anni in su). Intervenuti il Ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, la direttrice centrale Istat, Linda Laura Sabbadini. Inoltre anche il presidente del Css, … Leggi su periodicodaily

wushurabbit : Primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza SARS-CoV-2 by @istat_it #indaginesierologicasarscov2… - darioscp : Assessore alla sanità della Regione Sardegna parla di Sardegna come regione COVID-free perché l'indagine epidemiolo… - costantini66 : Quanti italiani hanno già avuto il coronavirus? - EmMicucci : #Coronavirus #Scuola, test sieroprevalenza nel Lazio: risultati in linea con indagine ISTAT. Lo rende noto regione - Game_Set_Match_ : RT @EasyInve: In provincia di #Bergamo il 12% dei primi docenti che si sono sottoposti al test sierologico hanno sviluppato anticorpi. Seco… -