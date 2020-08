Il Commissario Montalbano: Luca Zingaretti a un passo dall'addio? (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo vent'anni Luca Zingaretti potrebbe dire addio al Commissario Montalbano e congedarsi dal personaggio nato dall'inarrivabile genio di Andrea Camilleri. A rivelarlo è stato lo stesso attore in un'intervista a Repubblica, in cui ammette che una delle pagine più clamorose della serialità italiana - tra record di spettatori e successo globale - sta per esaurirsi per sempre e che da girare resterebbero ancora due romanzi e alcuni racconti. Il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti verso l'addioI fan de Il Commissario Montalbano possono dormire sonni tranquilli: a settembre partirà la consueta infornata di replica - clamorosi gli ascolti anche ... Leggi su panorama

panorama_it : «Dopo vent'anni potrei congedarmi dal personaggio di Camilleri», rivela l'attore, che intanto prepara nuovi progett… - DomenicoMazzil5 : RT @orasolaretv2000: #27agosto #orasolaretv2000 conduce @paola_saluzzi ?14 ??@TV2000it Con l'attore Peppino Mazzotta, l’ispettore Fazio de… - Black300Joe : Mi si accapona la pelle ogni volta che il fratello scemo dell'attore che impersona il Commissario Montalbano : dic… - stevalin1 : @Raffael31784437 @aldo_rovi Alla lamorgese gli scagliamo addosso il commissario montalbano che è fratello di zingaretti. - fisco24_info : Donatella Finocchiaro, 'vi racconto un altro Camilleri': A Nora rilegge commissario Collura, 'più ironico di Montal… -