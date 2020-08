“Hanno tentato di rapire mi figlia di 10 anni”. Padre denuncia tre donne: “Volevano portarle via dalla spiaggia” (Di venerdì 28 agosto 2020) Un esposto è stato presentato questa mattina ai carabinieri della Stazione Aventino da un uomo che ha raccontato di aver subito il tentato rapimento della figlia di 10 anni e dell’amichetta di 9 da parte di tre donne in una spiaggia di Ostia. “Lunedì pomeriggio ero in una spiaggia di Ostia Ponente dove un amico ha preso la cabina. Intorno alle 16,30 mia figlia era in acqua con un’amichetta tedesca. Con mia moglie sul bagnasciuga abbiamo notato che si allontanavano un po’ troppo con il canotto, trascinate verso la vicina spiaggia libera da tre donne, presumibilmente rom, entrate apposta in acqua, con la sola biancheria intima”.



“Tentavano di convincerle a seguirle, prima con un bimbo piccolo come esca, poi con la scusa di un gioco divertente da fare ... Leggi su caffeinamagazine

LegaSalvini : ??'L'ORRORE IN SPIAGGIA A OSTIA, LA DENUNCIA DI UN GENITORE: TRE DONNE ROM HANNO TENTATO DI PORTARE VIA DUE BAMBINE' - saveriolakadima : @emanuelemoraldi @christhomasUW @beretta_g @repubblica @OpalBrescia @KamalaHarris Sono in due contro uno. Lui è dis… - linolamb : RT @_DAGOSPIA_: 'ANDIAMO SOLO VICINO AGLI SCOGLI COSÌ CI DIVERTIAMO DI PIÙ' – PAURA A OSTIA DOVE TRE ROM HANNO... - _DAGOSPIA_ : 'ANDIAMO SOLO VICINO AGLI SCOGLI COSÌ CI DIVERTIAMO DI PIÙ' – PAURA A OSTIA DOVE TRE ROM HANNO...… - lucadotto : @sergio_scorza I due tipi abbattuti dal giovane Rittenhouse hanno tentato di ucciderlo: il primo lanciandogli una m… -

Ultime Notizie dalla rete : “Hanno tentato Viviana Parisi e Gioele Mondello, la teoria dei legali: «Omicidio-suicidio? No, è salita sul traliccio perché... Corriere della Sera