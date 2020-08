Giappone, il premier Abe verso le dimissioni a causa di problemi di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA – Secondo quanto reso noto dall’emittente pubblica giapponese Nhk, il primo ministro Shinzo Abe intende presentare oggi le sue dimissioni dall’incarico a causa di problemi di salute. Il premier ufficializzerà la decisione in una conferenza stampa attesa per oggi, stando a delle voci attribuite esponenti del suo partito, il Partito liberal democratico (Ldp), noto nel Paese anche con il nome di Jiminto. Abe, che ha 65 anni, è al potere dal 2012 e proprio questa settimana era diventato il premier più longevo della storia del Giappone. Il primo ministro soffre da quando è adolescente di colite ulcerosa, una patologia cronica che colpisce l’intestino crasso. Secondo indiscrezioni del suo staff medico, trapelate sulla stampa locale, le sue condizioni sarebbero peggiorate nelle ultime settimane. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Giappone, il premier Abe verso le dimissioni a causa di problemi di salute Migranti, l’artista Banksy finanzia la nave Louise Michel: già salvate 89 persone Kosovo, Kfor e ambasciatori a Decani: “Aderire a legge zona speciale” VIDEO | Roma, ancora un maxi insediamento abusivo sulla tangenziale est Mali, la giunta militare libera l’ex presidente Keita e avvia il dialogo con le opposizioni Scuola, Azzolina: “Stanziati 2,9 miliardi, al via l’assunzione di altri 70 mila tra docenti e personale ata” Leggi su dire

repubblica : Giappone, il premier Abe verso le dimissioni - LaStampa : Giappone, secondo i media: il primo ministro Abe verso le dimissioni da premier per motivi di salute - SkyTG24 : Giappone, media: “Shinzo Abe verso le dimissioni da premier per motivi di salute” - Agenzia_Dire : Il premier giapponese, Shinzo #Abe, dovrebbe ufficializzare oggi la decisione. - Cocco060477 : RT @ItaliaInforma2: #Giappone, il premier Abe verso le dimissioni per motivi di salute. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone premier Giappone, il premier Abe verso le dimissioni per problemi di salute: non terminerà il mandato a settembre 2021 la Repubblica Giappone, problemi di salute per Shinzo Abe: il premier più longevo di sempre si dimette

Il premier giapponese Shinzo Abe annuncerà oggi nel corso di una conferenza stampa le dimissioni da primo ministro per motivi di salute. Abe è affetto da una rettocolite ulcerosa che lo aveva già cost ...

Il premier giapponese Abe si dimette per motivi di salute: oggi l'annuncio

Il premier giapponese Shinzo Abe ha deciso di dimettersi per motivi di salute. Lo riportano oggi l'agenzia Kyodo e l'emittente Nhk, precisando che l'annuncio ufficiale sarà fatto dal premier oggi dura ...

Il premier giapponese Shinzo Abe annuncerà oggi nel corso di una conferenza stampa le dimissioni da primo ministro per motivi di salute. Abe è affetto da una rettocolite ulcerosa che lo aveva già cost ...Il premier giapponese Shinzo Abe ha deciso di dimettersi per motivi di salute. Lo riportano oggi l'agenzia Kyodo e l'emittente Nhk, precisando che l'annuncio ufficiale sarà fatto dal premier oggi dura ...