Emma Marrone: con “Latina” un’altra ondata di positività (Di venerdì 28 agosto 2020) Emma Marrone ritorna alla grande con il nuovo singolo dal titolo “Latina” scritto per lei da Calcutta, Dardust e Davide Petrella Finalmente è disponibile, su tutte le piattaforme digitali, il nuovo attesissimo singolo di Emma Marrone dal titolo “Latina“. Il brano probabilmente farà parte della riedizione dell’album “Fortuna“, ma su questo argomento avremo sicuramente nuovi aggiornamenti nei prossimi mesi. “Latina” porta la firma di tre autori d’eccezione: Calcutta, Davide Petrella e Dario Daini ovvero Dardust che ha anche prodotto la canzone. “Ho ricevuto questa canzone LATINA il giorno del mio compleanno su whatsapp da Calcutta, Faini e Petrella – ha dichiarato Emma – Mi sono ... Leggi su zon

Emma Marrone ha finalmente vinto la sua battaglia contro la malattia. La cantante lo confessa con gioia in un’intervista a Grazia. L’ultimo momento di paura si è verificato all’inizio di agosto, quan ...La cantante ex Amici è felice. Il 17 settembre tornerà in tv tra i giudici di X Factor. Emma al settimanale si racconta e dice: “Voglio rappresentare le donne con le cicatrici”. Pensa alla sua ultima ...