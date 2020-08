E’ morto Pierluigi Camiscioni: l’alter ego di Bud Spencer ci lascia (Di venerdì 28 agosto 2020) Piange il mondo dello sport e con lui quello del cinema: è morto Pierluigi Camiscioni, uomo che per tanti anni fu l’alter ego di Bud Spencer. A 67 anni e dopo una lunga lotta contro una brutta malattia, è morto in queste ore Pierluigi Camiscioni, ex rugbysta, ristoratore ed operatore turistico. Camiscioni si è spento a San Benedetto del Tronto dopo aver raggiunto grandi successi nella carriera sportiva, personale ed anche cinematografica. Il gigante, infatti, per un periodo era stato anche alter ego di Bud Spencer (al secolo Carlo Pedersoli), rivestendo i panni della controfigura dell’amatissimo attore nella serie di film “Noi non siamo angeli”. Tantissimi i messaggi di ... Leggi su bloglive

