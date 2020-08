“Dovevo andare al Billionaire, ma mi è venuta la prostatite”. Il videomessaggio di Paolo Hendel al Fatto: “Io, Briatore e la Santanché” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Avrei dovuto fare anche una serata al Billionarie, lì in Sardegna, ma ho avuto un’attacco di prostatite e non ci sono potuto andare…”, così il comico Paolo Hendel, in un video inviato al Fatto, ironizza sul ricovero di Flavio Briatore e, ancor più, sul tentativo di Daniela Santanché di celare le reali cause della degenza: “Ci deve essere un focolaio di prostatite lì al Billionarie. Io, Briatore, la Santanché… chissà perché” L'articolo “Dovevo andare al Billionaire, ma mi è venuta la prostatite”. Il videomessaggio di Paolo Hendel al Fatto: “Io, ... Leggi su ilfattoquotidiano

tvttledirezioni : Dovevo togliermi un dubbio, ho cercato su YouTube 'dario space valley', ho aperto quel video lì e sono scoppiata a… - gguk_0708 : Vaffanculo proprio da mia mio dovevo andare che urlano come non so cosa e io con il mal di testa - martinadandreaa : @_xglcnx_ siamo in due, dovevo andare al concerto di milano ma erano finiti i biglietti?? - exoskimbros : @ninnoninni93 Bendata dovevo stare al concerto anzi non ci dovevo proprio andare mi ha rovinata - M4RR4C4SH : mi sono appena svegliata dal mio coma e ho il ciclo e dovevo andare in piscina lunedì......................................... porcodio -

Ultime Notizie dalla rete : “Dovevo andare BB & Raf Vallone: un amore folle (solo la Fallaci sapeva tutto) Pangea.news