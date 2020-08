Dai prelievi sull'auto di Viviana nessun dettaglio sulla morte di Gioele. Il pm: "Non c'è traccia di sangue" (Di venerdì 28 agosto 2020) “Gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all’interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo, anche per quanto riguarda la presenza di eventuali tracce di sangue”. Lo scrive in una nota il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, sottolineando che “pertanto, non è ancora possibile formulare, allo stato, alcuna seria ipotesi sulle cause di morte del piccolo Gioele”.Ieri, si legge ancora nella nota “si è concluso un ulteriore ciclo di prelievi ed accertamenti sulla autovettura Opel Corsa in uso a Viviana Parisi al momento dello svolgimento dei fatti”. “Gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati ... Leggi su huffingtonpost

