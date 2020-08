Crotone, preso Marrone dal Verona: contratto biennale (Di venerdì 28 agosto 2020) Crotone - Tramite un comunicato apparso sul proprio sito web, il Crotone ha annunciato "di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Marrone dall'... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Crotone, preso Marrone dal Verona: contratto biennale: Il giocatore si è legato ai rossoblù con opzione per la terz… - Descigliolover : @KiryShotGaddem @_enz29 Eh ma in serie B ha fatto bene, cristo di Dio la Juve ha preso Arthur e noi prendiamo un 19… - UbriacoACM : Ho preso in prestito al Crotone Brahim Diaz su FIFA 20. Fortissimo. - Wes10Sneijder1 : RT @Fede_Campa1: 4 anni fa un ragazzo è arrivato dalla Guinea col barcone. Lo abbiamo visto giocare in un oratorio e lo abbiamo preso. Negl… - FrancescoBonia1 : RT @Fede_Campa1: 4 anni fa un ragazzo è arrivato dalla Guinea col barcone. Lo abbiamo visto giocare in un oratorio e lo abbiamo preso. Negl… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone preso Crotone, preso Marrone dal Verona: contratto biennale Corriere dello Sport Calcio: rinviate le amichevoli del Crotone contro Monopoli e Vibonese

Slittano a data da destinarsi gli incontri amichevoli del Crotone calcio contro Monopoli e Vibonese. Il Footba Club Crotone in un comunicato fa sapere che la decisione è stata presa “per sopravvenuti ...

Lega Crotone: “M5s attacca Salvini ma è fedele a Renzi e Pd”

CROTONE. “I 5Stelle di Crotone sperano di recuperare consensi elettorali attaccando il leader della Lega, Matteo Salvini, su argomenti tanto generici quanto inconsistenti. Dovrebbero invece ricordare ...

Slittano a data da destinarsi gli incontri amichevoli del Crotone calcio contro Monopoli e Vibonese. Il Footba Club Crotone in un comunicato fa sapere che la decisione è stata presa “per sopravvenuti ...CROTONE. “I 5Stelle di Crotone sperano di recuperare consensi elettorali attaccando il leader della Lega, Matteo Salvini, su argomenti tanto generici quanto inconsistenti. Dovrebbero invece ricordare ...