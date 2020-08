Covid, numeri dei decessi gonfiati: ci sono negativizzati e morti per incidente (Di venerdì 28 agosto 2020) Qualcuno, anche nell’immediato, questo dubbio lo aveva sollevato: possibile che nel pieno dell’emergenza Covid, tutti i decessi siano avvenuti a causa del coronavirus? I numeri, infatti, sembravano troppo alti, e qualche conto non tornava. E così è bastato spulciare un po’ meglio le cartelle cliniche e i dati per capire che non tutto era come sembrava. E, ahinoi, continua a essere così. “Non importa di cosa si muore, se nella vita si è stati almeno una volta positivi al Covid, al momento del trapasso (per altre malattie, vecchiaia o incidenti stradali) si finirà nella casella delle vittime della pandemia”. Sembra incredibile, ma è vero. Ed è scritto nel bollettino della Protezione civile che spiega il singolare picco di morti ... Leggi su ilparagone

BOLZANO. In Alto Adige il coronavirus torna a preoccupare le autorità sanitarie: nell’ultima settimana infatti sono stati registrati 90 casi. Oggi, 29 agosto, sono state 9 le persone risultate positiv ...

In una intervista a Repubblica il capo del Viminale ha spiegato qual è la situazione dei rimpatri e degli hotspot «Sebbene ci sia una tendenza in aumento degli sbarchi autonomi rispetto al 2019, i num ...

