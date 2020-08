Correa torna a Spa dopo lo schianto: 'Qui per omaggiare Hubert' (Di venerdì 28 agosto 2020) Un anno dopo, l'attesa del GP del Belgio, a Spa si tinge soprattutto del ricordo di Anthoine Hubert, il pilota morto nella gara della F.2 nella scorsa edizione. Profondo il cordoglio della griglia, ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Correa torna a #Spa dopo lo schianto: 'Qui per omaggiare #Hubert' #GPBelgium #F2 - DenLombardo : @russ_mario1 Oggi torna forte l'ipotesi Correa - sportli26181512 : GP Belgio, cosa è cambiato a Spa nel punto del tragico incidente di Hubert: Il Mondiale torna sul tracciato belga u… -

Ultime Notizie dalla rete : Correa torna

La Gazzetta dello Sport

Spa, un anno dopo Anthoine Hubert. La F1 torna sulla pista del dolore: il 31 agosto 2019 il pilota francese, 22 anni, moriva in Belgio dopo un incidente che coinvolse più vetture durante la gara di F2 ...La stagione è cominciata. La Lazio ha ripreso gli allenamenti in vista dell'annata che la riporterà (per la prima volta dal 2007) a giocare in Champions League. A 20 giorni dall'ultimo impegno in camp ...