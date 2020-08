Coronavirus, Merkel preoccupata per l’aumento dei contagi: “La lotta sarà più difficile in autunno e in inverno” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Da più di sei mesi ormai il Coronavirus determina il mio lavoro di cancelliere e dalla prospettiva odierna mi sembra abbastanza chiaro che continuerà a essere cosi’ in inverno e in autunno. Ci si deve aspettare che nei prossimi mesi sarà ancora più difficile di quanto non lo sia ora in estate”. Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino. La cancelliera tedesca ha poi espresso preoccupazione per l’aumento dei contagi delle ultime settimane. L'articolo Coronavirus, Merkel preoccupata per l’aumento dei contagi: “La lotta sarà più difficile in autunno e in inverno” proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

