Coronavirus, al 19esimo tampone è ancora positiva: licenziata dopo 170 giorni di quarantena (Di venerdì 28 agosto 2020) commenta dopo cinque mesi e 19 tamponi è ancora positiva. Nada Cava , 49enne marchigiana che da tempo vive a San Giovanni di Colonnella, Teramo , ha trascorso 170 giorni in quarantena da quel 13 marzo,...

Dopo cinque mesi e 19 tamponi è ancora positiva Nada Cava, 49enne marchigiana che da tempo vive a San Giovanni di Colonnella (Teramo). Ha trascorso 170 giorni in quarantena da quel 13 marzo, giorno in ...Al 19esimo tampone, dopo 170 giorni, che gli hanno fatto perdere il lavoro e tre ricoveri in ospedale è ancora positiva al Covid-19. È l’assurda storia Nada Cava, la 49enne, originaria delle Marche, m ...