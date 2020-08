Canguroi nei boschi fra Arezzo e Siena: la segnalazione di alcuni cittadini. Avvisare il 112 (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono in corso accertamenti anche per identificare l'ipotetico proprietario dell'animale. In merito, i carabinieri ricordano che la detenzione di un marsupiale deve essere notificata alla Prefettura competente per territorio. Il canguro è erbivoro ma è inserito nella categoria degli animali pericolosi. Le ricerche al momento hanno dato esito negativo. Eventuali avvistamenti dovranno essere tempestivamente comunicati al numero di Pronto Intervento 112 Leggi su firenzepost

