Briatore sulle norme anti covid: “Abbiamo seguito le regole” (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele, è intervenuto sulle polemiche che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni: “Abbiamo seguito le regole di distanziamento” Continuano le polemiche su Flavio Briatore. Questa volta è stato lo stesso imprenditore a parlare, in un’intervista alla Stampa. Il proprietario del Billionaire ha affermato che durante le serate, tutti gli uomini del suo staff si erano impegnati per rispettare le norme anti covid. “Abbiamo sempre seguito le norme – continua Briatore – facendo entrare il giusto numero di persone”. Secondo lui la colpa sarebbe stata della gente ammassata. Il fatto di limitare le entrate nei locali non avrebbe ... Leggi su bloglive

