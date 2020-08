Belen Rodriguez svela il suo passato:”Mi hanno cacciata da due scuole perché..” (Di venerdì 28 agosto 2020) Belen Rodriguez non riesce proprio a sfuggire al mirino del gossip. Da quando il suo matrimonio con Stefano De Martino è finito, per la seconda volta,quest’estate è sempre stata al centro dei pettegolezzi. Prima per il suo flirt con Gianmaria Antinolfi, presto terminato, e successivamente con la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbanese. Ma adesso, la Rodriguez sembra aver messo da parte l’amore e si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in compagnia della sua famiglia. Oggi, Belen è tra le modelle più richieste, ma cosa sappiamo del suo passato? Di recente, pare siano spuntati dei retroscena sulla vita della showgirl prima che diventasse famosa. La vita di Belen prima del successo: frequentava l’università Belen ha ... Leggi su velvetgossip

donatda : #Repost novella2000_official • • • • • • La copertina di questa settimana. Tra i tanti servizi: i retroscena sulla… - linosegna : RT @nicomanetta1: Belen Rodriguez in vacanza a Capri in taxi per Marina Piccola - Il Mattino #taxi #NoUber - zazoomblog : Valerio Pino contro Stefano De Martino: Lavora grazie a Belen Rodriguez - #Valerio #contro #Stefano #Martino:… - PulitiElena : RT @fanpage: #covid19 Tampone per #Belen arrivata a #Capri - gossipblogit : Valerio Pino contro Stefano De Martino: 'Lavora grazie a Belen Rodriguez' -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Coronavirus, tampone per Belen Rodriguez: è a Capri di ritorno dalla Spagna Fanpage.it Valerio Pino contro Stefano De Martino: "Lavora grazie a Belen Rodriguez"

Volano accuse pesantissime da parte di Valerio Pino, ex ballerino di Amici, talent show condotto da anni da Maria De Filippi, all'indirizzo di Stefano De Martino: "De Martino in Rai? Lavora solo perch ...

Stefano De Martino, l'attacco dell'ex collega: 'Lavora solo grazie a Belen'

Valerio Pino, ex ballerino professionista di 'Amici', ha accusato Stefano De Martino affermando di pensare che il conduttore partenopeo lavori solamente grazie al fatto di essere stato legato a Belen ...

Volano accuse pesantissime da parte di Valerio Pino, ex ballerino di Amici, talent show condotto da anni da Maria De Filippi, all'indirizzo di Stefano De Martino: "De Martino in Rai? Lavora solo perch ...Valerio Pino, ex ballerino professionista di 'Amici', ha accusato Stefano De Martino affermando di pensare che il conduttore partenopeo lavori solamente grazie al fatto di essere stato legato a Belen ...