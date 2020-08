Anticipazioni Daydreamer 1° settembre: Can regala un ciondolo portafortuna a Sanem e lei si sveglierà tra le sue braccia (Di venerdì 28 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 1° settembre: che emozioni ci regalerà la puntata di martedì? Sanem si troverà a dormire a casa di Can, dopo essere rimasta chiusa in ascensore con lui; ma a un certo punto avrà un incubo e Divit correrà a rassicurarla, decidendo anche di regalarle un ciondolo portafortuna. Al mattino, lei si sveglierà tra le braccia dell’amato! Quando torneranno in azienda,riusciranno a nascondere ciò che è accaduto. La situazione si complicherà, quando nell’ufficio di Can arriverà Mevkibe per portargli un borek di ringraziamento … Anticipazioni Daydreamer 1° settembre: Sanem ha un ... Leggi su pianetadonne.blog

La Aydin, sconvolta, cercherà di raccontare la verità ma sarà totalmente ignorata dal Divit, ancora furioso dopo che la ragazza ha rifiutato la sua proposta di matrimonio… Anticipazioni Turche ...

DayDreamer anticipazioni oggi 28 agosto: Can convince Sanem a tornare

Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 28 agosto: Can riesce a convincere Sanem a tornare alla Fikri Harika; intanto Aylin progetta un nuovo perfido piano. Daydreamer – ...

