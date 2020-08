“Viviana alternava agitazione e serenità, difficile capire di cosa avesse bisogno. Oltre a Gioele, la Bibbia era il suo unico conforto” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Viviana aveva dei momenti di agitazione e dei momenti di serenità: non era semplice capire di cosa avesse bisogno o fino a che punto”. Così parla Emanuele Bonfiglio, amico e datore di lavoro di Daniele Mondello. E tutto sembra confermare quest’altalena. La Bibbia come unico conforto, Viviana la teneva in mano, mentre camminava di fronte la chiesa di Venetico, giù e su per il sagrato, declamando versi. Così l’hanno vista i vicini nelle settimane precedenti la scomparsa. Ma già a ridosso del giorno dell’incidente, il 3 agosto, stava meglio: “Era andata in gita al mare col marito e il figlio a Patti, erano sereni”, sottolinea Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, papà di ... Leggi su ilfattoquotidiano

