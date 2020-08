Un bambino di 9 anni è in coma dopo essere finito contro un muro con la bici (Di giovedì 27 agosto 2020) Era in sella alla sua bici per una corsa spensierata tra i vialetti del giardino di casa. Improvvisamente ha perso il controllo ed è finito contro un muro di cemento. Un impatto violentissimo per un bimbo di 9 anni che ha battuto la testa e ha perso conoscenza. A soccorrerlo i genitori che hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. I sanitari hanno raggiunto in pochi minuti la villetta alla periferia di Contrada dove si è verificato l'incidente. Hanno cercato di rianimare il piccolo e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. Lì i medici si sono resi subito conto della gravità del trauma cranico subito. Il bimbo è stato prima stabilizzato e poi trasferito d'urgenza all'ospedale ... Leggi su agi

