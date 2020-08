Ultime Notizie Roma del 27-08-2020 ore 15:10 (Di giovedì 27 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la conferenza delle regioni ha provato le indicazioni operative per il casi ai focolari covid-19 nelle scuole Ma permangono le preoccupazioni per aule e trasporti l’ho detto il vicepresidente del friuli-venezia Giulia Riccardo Riccardi il governatore della Liguria Giovanni Toti chiede il regole per poter comprare mezzi di trasporto pubblico senza gare e lungaggini quello dell’Abruzzo Marco Marsilio denuncia la linea del Governo è sempre la stessa arrangiatevi mentre il Presidente delle Marche sostiene che per il trasporto scolastico serve un compromesso lavoro nei primi sette mesi dell’anno le ore autorizzate sono state oltre 2,7 miliardi in cassa integrazione e fondi di solidarietà al 99% con causale emergenza sanitaria covid 19 non si legge nel ... Leggi su romadailynews

«In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia». Emma Marrone annuncia, al settimanale "Grazia", la splendida notizia. Nell'intervista la cantante ex di Amici racconta emozionata ...

Due morti e due feriti nel Wisconsin. Arrestato un 17enne

Notte di sangue a Kenosha, la cittadina del Wisconsin da tre giorni teatro di violente proteste contro la polizia accusata di brutalità e razzismo. Dopo ore e ore di scontri e tafferugli, con lancio d ...

