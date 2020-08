Ufficiale: Reina è un nuovo giocatore della Lazio (Di giovedì 27 agosto 2020) La Lazio ha ufficializzato l’arrivo di Pepe Reina in biancoceleste attraverso una nota sul proprio sito Ufficiale. Questa la nota: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore José Manuel Reina Páez.” Comunicato Ufficiale: José Manuel Reina Páez https://t.co/6zPmVNKaxl pic.twitter.com/JrQTf7b5lZ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 27, 2020 Foto: twitter Lazio L'articolo Ufficiale: Reina è un nuovo giocatore della Lazio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

acmilan : Official Statement: @PReina25 ?? - mauro_suma : RT @acmilan: Official Statement: @PReina25 ?? - unogotti23 : RT @acmilan: Official Statement: @PReina25 ?? - Pall_Gonfiato : La #Lazio ha un nuovo #portiere - TekelBrutal : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Lazio, ufficiale l'arrivo di Pepe #Reina -