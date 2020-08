Trastevere, aggrediscono e derubano alcuni ragazzi poi colpiscono i poliziotti: arrestati 2 nordafricani (Di giovedì 27 agosto 2020) E’ accaduto ieri notte a Ponte Sisto, a Trastevere. Intorno alle 02.30 la Sala Operativa della Questura, ha segnalato una rapina ai danni di alcuni ragazzi da parte di un gruppo di nordafricani. Sul posto, la pattuglia della Sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, ha notato un gruppo di persone che a fatica stava trattenendo uno straniero. Come sono andati i fatti Uno dei presenti ha raccontato ai poliziotti che, mentre si trovava a passeggio con alcuni amici, un gruppo di nordafricani si era avvicinato a loro e, con la scusa di cedergli stupefacenti, uno di questi, lo aveva aggredito tentando di asportargli il marsupio. La vittima con una spinta era riuscito ad allontanarlo ma i malviventi, nel frattempo, avevano spintonato un altro ragazzo facendolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

