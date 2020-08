Tiziano Ferro in lacrime: ha rivisto il suo cane dopo l'operazione, (Di giovedì 27 agosto 2020) He won't be coming back today ,we still need to see if the blood transfusion results will remain stable. I don't know what we would do without all the love we're recieving, I just don't know @... Leggi su movieplayer

ConventoLonato : A - Noovyis : (Tiziano Ferro in lacrime: ha rivisto il suo cane dopo l'operazione (VIDEO)) Playhitmusic - - RadioSubasio : Tiziano Ferro riabbraccia in cane Beau, ma non può portarlo a casa - httpelnmn : @ismylifeajoke_ fedez (forse perchè ero in prima fila e poi perchè lo amo), marco mengoni e tiziano ferro - Ele_Camp_ : @ismylifeajoke_ quelli di Tiziano Ferro e Marco Mengoni ?? -