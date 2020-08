TCL 10 Plus e TCL 10 SE sbarcano in Italia a partire da 229 euro (Di giovedì 27 agosto 2020) Gli smartphone TCL 10 Plus e TCL 10 SE sono finalmente disponibili in Italia rispettivamente a 399 e 229 euro L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

smartphone_ita : TCL continua ad espandere la linea di smartphone Serie 10 con TCL 10 Plus e TCL 10 SE, da oggi disponibili in Itali… - agemobile : TCL 10 Plus e TCL 10 SE da oggi disponibili in Italia - - PatosNokia : TCL: arrivano in Italia i nuovi TCL 10 Plus e TCL 10 SE - huge1961 : RT @HDblog: TCL 10 Plus e 10 SE, attacco alla fascia media: da oggi disponibili in Italia - HDblog : TCL 10 Plus e 10 SE, attacco alla fascia media: da oggi disponibili in Italia -