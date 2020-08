Sky: Children of the Light per Nintendo Switch è stato rinviato al 2021 (Di giovedì 27 agosto 2020) Quest'anno moltissimi giochi sono stati rinviati a causa dell'emergenza da Coronavirus e anche se sentire di un altro titolo rinviato può non sorprendere, lascia comunque sempre un po' delusi. Se non altro il 2021 sarà ricco di titoli, se dobbiamo vedere il lato ottimistico delle cose.L'ultimo ad essere stato rinviato al prossimo anno è Sky: Children of Light creato dagli sviluppatori di Journey. Il suo arrivo su Nintendo Switch era programmato per quest'anno ma sfortunatamente non sarà più così. Tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, lo sviluppatore That Game Company ha annunciato che Sky: Children of the Light per Switch ora è ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #SkyChildrenoftheLight per Nintendo Switch rinviato al prossimo anno. - leocullen4 : RT @DWPscumbags: @HaydenHewitt Paedophile Mark Lerigo 49, #Coventry #Nonce - j_sutherland2 : RT @DWPscumbags: @HaydenHewitt Paedophile Mark Lerigo 49, #Coventry #Nonce - pocketricks : RT @DWPscumbags: @HaydenHewitt Paedophile Mark Lerigo 49, #Coventry #Nonce - DWPscumbags : @HaydenHewitt Paedophile Mark Lerigo 49, #Coventry #Nonce -