Scuola, un insegnante su tre dice no al test sierologico (Di giovedì 27 agosto 2020) Un lavoratore della scuola su tre, il 30%, tra insegnanti e operatori, non è disposto a sottoporsi al test sierologico dal medico di famiglia, e quindi non aderisce alla campagna di screening iniziata il 24 agosto, e che continuerà fino al 7 settembre. Lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute il segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, sulla base dei dati sulle telefonate effettuate dagli studi medici agli assistiti per la prenotazione dell’esame. Ogni medico di famiglia ha in media 30 pazienti – un minimo di 15 e un massimo di 50, elencati in una lista di aventi diritto – a cui viene proposto il test, che è volontario. Leggi su vanityfair

