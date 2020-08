Roma, l'agente di Veretout: "Resterà in giallorosso" (Di giovedì 27 agosto 2020) Fra i giocatori in uscita dalla Roma non ci sarà più il nome di Jordan Veretout : il centrocampista francese è arrivato nella capitale nella scorsa estate, ma già da molti mesi si susseguono voci sul ... Leggi su quotidiano

forzaroma : #Kolarov cambia agente e firma con #Lucci: contatti col #Siviglia, c’è anche l’#Everton #ASRoma - LeoWolf1992 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, Kolarov cambia agente: sul serbo Everton e Siviglia #AsRoma - siamo_la_Roma : ?? #Kolarov cambia agente ?? Il serbo potrebbe cambiare aria ?? Su di lui due squadre estere #ASRoma - LAROMA24 : Calciomercato Roma, Kolarov cambia agente: sul serbo Everton e Siviglia #AsRoma - 100x100Napoli : Veretout, l’agente: “Non capisco le voci, resterà alla Roma” -