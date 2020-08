Reina: “La Lazio vuole crescere ancora. Sono qui per dare una mano con umiltà” (Di giovedì 27 agosto 2020) Pepe Reina, è da poco un nuovo giocatore della Lazio. L’ex portiere del Milan, arrivato nel primo pomeriggio ad Auronzo di Cadore, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Queste le sue prime dichiarazioni: “Ho scelto la Lazio perché è una realtà importante del nostro calcio. Questo è un progetto che vuole continuare a crescere per vincere qualcosa di importante. Vengo con umiltà per dare una mano. Questo gruppo lavora insieme da tempo, ha automatismi che vanno sfruttati. Servirà ancora maggiore coesione all’interno del gruppo e certamente sarà così. Bisogna essere pronto a tutto. Vogliamo fare bene in ogni competizione che saremo chiamati a ... Leggi su alfredopedulla

