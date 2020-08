Pregliasco: 'Mio figlio fuggito da una ditta che gli diceva: se usi la mascherina è perché hai paura'' (Di giovedì 27 agosto 2020) 'Mio figlio stagista è fuggito da una ditta 'no mask', gli dicevano: 'chi mette la mascherina ha paura'. E infatti se ne è andato'. Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di ... Leggi su globalist

Adnkronos : #Covid, Pregliasco: 'Mio figlio stagista fuggito da ditta 'no mask'' - GraalTruth : Pregliasco: «Mio figlio stagista è fuggito da una ditta no mask, gli dicevano: chi mette la mascherina ha paura De… - infoitsalute : Covid, Pregliasco: 'Mio figlio stagista fuggito da ditta 'no mask'' - paoloigna1 : Un esempio su cui riflettere quello capitato al figlio del Prof. Fabrizio Pregliasco @preglias... Una pressione soc… - infoitsalute : Pregliasco: «Mio figlio stagista è fuggito da una ditta no mask, gli dicevano: chi mette la mascherina ha paura» -